ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ..! ಬ್ರೇಕಪ್‌ ನಂತರ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ...!

tamannaah bhatia : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮನ್ನಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾನು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, "ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪುರುಷ-ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯೇ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘Do You Wanna Partner?’ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಏನಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.