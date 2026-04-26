ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್?

vijay varma dating new girl friend: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಆಲಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಮಟ್ಕಾ ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPL ನಿಂದ ಔಟ್!.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಯಿತು?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ - ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅಂತಹ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರು ಕವಲುಗಳ ಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 2' (2023) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಟಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಘಟನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೀಟೌನ್ ವರದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಪಾನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಹೊರಗೆ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ನೆಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರು ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮಟ್ಕಾ ಕಿಂಗ್' ಸರಣಿಯ ಭಾಗವೂ ಆಲಿಯಾ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಪರಿಚಯವು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಆಲಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಜಾದ್ (ಶಾರುಖ್) ತಂಡದ ಗರ್ಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 'ಜಾನ್ವಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಲಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರರೂ ಹೌದು. ಬಂದೀಶ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ 'ಎಂಸಿಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರವೂ, ವಿಜಯ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳೇ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ!.. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?