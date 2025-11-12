English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Tamannaah: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 12, 2025, 03:28 PM IST
  • ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ

Tamannaah: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತಮನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಟ್ರೋಲ್‌ಗೊಳಗಾದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು "ಓಜೆಂಪಿಕ್" (Ozempic) ಎಂಬ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಿದಾಡಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ತಮನ್ನಾ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ತೂಕ ಹಾಗೂ ಲುಕ್ ಕುರಿತು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಕಳೆದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ದಾವುದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದುಈಕೆಯನ್ನ! ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರದಿಸಿದ ಈತ ಹೆದರಿದ್ದು ಈ ನಟಿಯ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ..  

ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, "ಜನರು ನನ್ನ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸಮಂತಾ-ಚೈತನ್ಯ ಡಿವೋರ್ಸ್‌, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು.."! ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಚಿವೆ  

ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಬರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

