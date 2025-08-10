English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ!

Tamannaah South Actor Misbehaved : ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:45 PM IST
  • ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ
  • ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಯಾರು?

ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ!

Tamannaah South Actor Misbehaved : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡಮ್‌ ಇದೆ.

ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮನ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ.. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್!‌

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ವರ್ತನೆ ತನಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಟ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಟ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಅಂತಹ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಯಾರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.

ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಮಿಯೋ, ರೇಂಜರ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಮಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ 4 ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ತಮನ್ನಾ ಇವುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗಿದ್ರು.. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾದ್ರು! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರೂಪಾಂತರ..

Tamannaah BhatiatollywoodActress life

