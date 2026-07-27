Actor dhanush political entry: ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಬಹುಭಾಷಾದಲ್ಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಧನುಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಧನುಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧನುಷ್ ಜನರು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಧನುಷ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧನುಷ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಧನುಷ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 72 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ರಾಯನ್' ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ವರ್ಷ 'ರಾಯನ್', ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಮಯ್ಯಾಳಗನ್ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೆ 'ಪುದುಪೆಟ್ಟೈ, ವಡ ಚೆನ್ನೈ, ಕರ್ಣನ್' ನಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಿಳು ನಟನಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಧನುಷ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು.