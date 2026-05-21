Actor Jai on Islam : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತಾಂತರ ಆಗುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾದರೂ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
Actor Jai religion conversion : ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಂಎ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಜೈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಾವು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಟ ವಿಜಯ್ TVK ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಟ ಜೈ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಜೈ "ಭಗವತಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಂತಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ದಳಪತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜೈ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಟ ಹೇಳುವಂತೆ.. "ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಯ್ತು ಎಂದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಇದೇ ನನಗೆ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಎಂದು ಜೈ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚೆನ್ನೈ 600028, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರಂ, ಗೋವಾ, ಎಂಗೆಯುಮ್ ಈಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಸಡನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೆದರ್' ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಜೈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಮತಾಂತರ ಅದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ದೇಗುಲದ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.