Nazriya Nazim: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜಾ ರಾಣಿ, ನೈಯಾಂಡಿ, ವಾಯೈ ಮೂಡಿ ಪೇಸವಂ ಮತ್ತು ತಿರುಮನಂ ಎನಿಕಾಹ್ ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಜ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರನ್ನು ನಜ್ರಿಯಾ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಡೆ' ಯೊಂದಿಗೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಜ್ರಿಯಾ ನಜಮ್ ಮತ್ತು ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ವಿವಾಹವಾದಾಗ, ನಜ್ರಿಯಾಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಫಹದ್ಗೆ 32 ವರ್ಷ. 2014 ರಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಸ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ದಂಪತಿಗಳ ಈ ಕಥೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಿಜವಾಯಿತು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ 'ಅಡಡೆ ಸುಂದರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ನಜ್ರಿಯಾ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಜ್ರಿಯಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಮಿಳು ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ದಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರಿ - ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ ಶೋ ರನ್ನರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.