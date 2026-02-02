English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದುರಂತ ನಾಯಕಿ ಮೋನಿಷಾ ಉನ್ನಿ!! "ಚಿರಂಜೀವಿ ಸುಧಾಕರ"ನ ಜೊತೆಯಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಚೆಲುವೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಮೋನಿಷಾ ಉನ್ನಿ 1986ರಿಂದ 1992ರವರೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಮಿಳು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ಮಲಯಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:48 PM IST
ವಸಂತ ಮಾಸ... ಶೃಂಗಾರ ಮಾಸ ಬಂದಿದೆ
ಒಂಟಿ ಬಾಳು ಸಾಕು ಸಾಕು 
ಜೋಡಿಯೊಂದು ಬೇಕು ಬೇಕು...
ಎಂದಿದೆ ಈ ಜೀವನ.. ನೀನೇನು ಹೇಳುವೆ...?

1988ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ "ಚಿರಂಜೀವಿ ಸುಧಾಕರ" ಚಿತ್ರದ ಸುಂದರ ಸುಮುಧರ ಯುಗಳ ಗೀತೆಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಮಾಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಚೆಲುವೆ ಮೋನಿಷಾ ಉನ್ನಿ.

ಮೋನಿಷಾ ಉನ್ನಿ ಅವರು ಜನವರಿ 24 ,1970ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಉನ್ನಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಉನ್ನಿ. ಮೋನಿಷಾ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದವರು. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ "ಮೋಹಿನಿ ಅಟ್ಟಂ" ಪ್ರಕಾರದ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ" ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

1986ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಹರಿಹರನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಖಕ್ಷತಂಗಲ್ (Nakhakshathangal) ಎಂಬ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೋನಿಶಾರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

1986ರಿಂದ 1992ರವರೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಮಿಳು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ಮಲಯಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ತಾರೆ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಖು ಸಿನೆಮಾವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎದುರಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಸ್‌ವೊಂದು ಇವರ ಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮೂಳೆಮುರುತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. 

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 22 ವರ್ಷಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಮೋನಿಷಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು... ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕಿಡಾಗಿದ್ದು ದುರಂತವೆ ಸರಿ...‌

✍🏻 ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಟೀಲ್

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

