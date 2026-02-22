ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ತಂದೆಯ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ.. ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

Actress Vishnu Priya : ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಬಳಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ನಟಿಯ ತಂದೆಯ ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಯಾವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ..
ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಂಜಿ ಅಂಡಾವರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇವರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದವು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು..
ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳಾದ ಆರುಮುಗಂ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ, ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಉಂಗುರವನ್ನು ಸಹ ಈ ತಂಡ ಕದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅರುಮುಗಂ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಗಾಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಾಳು ಆರುಮುಗಂ ಮತ್ತು ಮುರಳಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.