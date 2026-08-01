/ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರ ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಜೇಸನ್, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಜೇಸನ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್?
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರೂ, ತಂದೆಯಂತೆ ನಟನಾಗುವ ಬದಲು ನಿರ್ದೇಶನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಹಲವು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹೈಂಡ್ವುಡ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. “ನೀವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೆ, ಜೇಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಥಮ್ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವ ನಟನನ್ನು ನಟಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
‘ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಪನೇ’
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜೇಸನ್,
“ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಜೇಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಥಮ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೇಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಥಮ್ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವನ್ ಶಂಕರ್ ರಾಜಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
“ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯುವನ್ ಶಂಕರ್ ರಾಜಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಹೂಡಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯುವನ್ ಸರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯುವನ್ ಶಂಕರ್ ರಾಜಾ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಜೇಸನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ‘ಒಂಟಿ ತೋಳ’ ನಾಯಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ, ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಹಾಗೂ ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ದರೋಡೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್. ತಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ರಾಜು ಸುಂದರಂ, ಯೋಗಿ ಜಪೀ, ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಜುಲೈ 31ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ತಂದೆಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜೇಸನ್ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗ ಎಂಬ ಗುರುತಿಗಿಂತ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ” ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
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