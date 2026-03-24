ತಮಿಳುನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗನ ಅಭಿಮಾನ: ಕಿಚ್ಚನಿಗೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಭಿಮಾನಿ

Kiccha Sudeepa Fan: ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗಾಗಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 24, 2026, 03:08 PM IST
Kiccha Sudeepa Fan: ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಿಚ್ಚ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಾಳವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ 28 ರ ವಯೋಮಾನದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗುಡಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ರಾಜಾ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರ ಫೋಟೋಗಳಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದರಾಜು ಅಪ್ಪಟ ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ- ಮೊದಲ ಶೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನ‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ- ಪೆನ್ ವಿತರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕಳೆದ 10-11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾನು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂದೇ ಜನರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ‌.  ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ- ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ನಟನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತನಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ನಟನೆ ಇಷ್ಟ, ಲುಕ್ ಇಷ್ಟ, ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಷ್ಟ. ಸುದೀಪ್ ನನಗೆ  ದೇವರಿದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಮನೆಯವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹುಟ್ಟೂರು: 
ಕನ್ನಡದ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜನೂರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ತವರಾದ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜನೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ತಾಳವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ‌ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ‌ನ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Kiccha SudeepaSudeep FanSudeepSandalwoodTamilnadu

