Thalapathy Vijay : ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ (TVK Vijay) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷವು ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟನ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ..
TVK Vijay : ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ, ನಿರಂತರ ಜನಸಂಪರ್ಕ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅದುವೇ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, (TVK Vijay net worth ) ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 404.58 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ 198.62 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ, 213 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಜಯ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ BMW ನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು, ಲೆಕ್ಸಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು 15.76 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ (TVK Party) ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮುನ್ನಡೆಯು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಖಚಿತ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು ಈಗ ತಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖ ನೆಟ್ಟಿದೆ.