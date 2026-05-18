ಚೆನ್ನೈ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟರಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
K Rajan passes away: ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರು (85) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜನ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ, ನಾಯಕ ವಿಶಾಲ್, ಕಸ್ತೂರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಟ, ನಟಿಯರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ರಾಜನ್ 1983 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉನರ್ಚಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ತಂಗಮಾನ ತಂಗಚಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಪೂವೈ ಕಿಲ್ಲಾಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟರಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಂತಕ್ಕಾರನ್, ಮೈಕೆಲ್ ರಾಜ್, ಪಂಬು ಸತ್ತೈ, ಅಜಿತ್ ಅವರ ತುನಿವು, ಬಕಾಸುರನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ ಸುದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು, ವಾಗ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.