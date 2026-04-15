ಹೇಗಿದ್ದವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಿಂಗರ್‌.. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಗಾಯಕನ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು

Singer Richard health : ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ಗಾಯಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಲಿಸನ್ ನಾಥನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ..
ಹೌದು.. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜಯರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ 'ಎಂಗೆಯುಮ್ ಈಂಪಾಂ' ಚಿತ್ರದ 'ನಂಗೈ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ 'ನನ್ಬೆಂಡಾ' ಚಿತ್ರದ 'ನೀ ಸನ್ನೋ ನ್ಯೂ ಮೂನೋ' ಸಾಂಗ್ ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ 'ರೆಮೋ' ಚಿತ್ರದ 'ಮೀಸೈ ಬ್ಯೂಟಿ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು..
ಈ 3 ಹಾಡುಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ.. ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಟ ಕೆಬಿವೈ ಬಾಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದರು.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ..