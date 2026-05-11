CM vijay salary: ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 200ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು ತಿಳಿದಕೊಳ್ಳಿ
Tamilnadu CM vijay monthly salary: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..? ಅವರು ಇತರ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಸಿಕ 2,05,000 ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ 2,85,000 ರೂ. ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭತ್ಯೆ (CVA) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ CVA ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಚುರಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ SUV ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಗಾವಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ, ರೈಲು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ Z+ ವರ್ಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಉಚಿತ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.