/BBK13; ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಈಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಕೇಸ್‌ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Tandav Ram, Tandav Ram entered Bigg Boss 13: ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸುದೀಪ್ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮೊದಲು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?.
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಶೋಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು 12ನೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಲಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 36 ವರ್ಷದ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಸಕಲಕಲಾವಲ್ಲಭ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೌದು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು, ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಅಲಿಯಾಸ್ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.