Tanisha kuppanda viral video : ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದತ್ತ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ನನ್ನ ಬಜಾರಿ’ ಹಾಡಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ತನಿಷಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಿಶನ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿಯ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ, ಮೊದಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಈ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ 'ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್' ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು..
ಗಂಡಸರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ತನಿಷಾ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಿಶನ್ ಬೇಸರ : ಕಿಶನ್ ಅವರು "ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ" ಎಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಷಾ ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.. ಈ ಕುರಿತು ಕಿಶನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ...