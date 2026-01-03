ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗನ್‌ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೀ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಇರುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯನ ಮಾಡಿರುವ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವತಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆಗಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮೂವರು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.
ಜನವರಿ 8 ರಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ದು ಆ ದಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಟೀಸರ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
