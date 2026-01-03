English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗನ್‌ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂವಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಯಶ್‌ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಟಿಯರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:47 PM IST
  • ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ ‌
  • ನಾಡಿಯಾ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ಆದ ಖುರೇಷಿ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೀ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳು ಇರುವುದು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯನ ಮಾಡಿರುವ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವತಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ಆಗಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮೂವರು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.  

ಜನವರಿ 8 ರಂದು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ದು ಆ ದಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಟೀಸರ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

