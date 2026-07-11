/ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!... ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 40ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

Tech mahindra engineer success story: ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಈಗ ಅದು ಅವರನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ 2021 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಾಯಿ, ಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆನಂದ್ ಸರ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆಲಸ ತೊರೆದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು, ನಿರ್ದೇಶನದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೌಲಿ, ತನುಜ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಿ ನಾಗರಂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಣಯ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 2.4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ನಾನಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಯಿತು. ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯಾರಾದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಯಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
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