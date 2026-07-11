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ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!... ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 40ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

tech mahindra engineer success story: ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 11, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:32 AM IST
ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!... ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 40ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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