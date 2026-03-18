ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ನುಗ್ಗಿದ ಅಪರಿಚಿತ..! ದಿನವೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಆಗಂತುಕ

Tejasswi Prakash : ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್.. "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟ ಕರಣ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಲವ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 15' ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.