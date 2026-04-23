English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Entertainment
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಚಿತ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

MMTS Train Free Travel : ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುದ್ದಿಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 23, 2026, 05:01 PM IST
Trending Photos

ಸಾಮಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಟ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವೇಗಿ..!
camera icon6
Mohammed Siraj
ಸಾಮಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಟ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವೇಗಿ..!
2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲವರ್‌ನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Hardik Pandya gf
2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲವರ್‌ನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
Dulquer Salmaan news : ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್‌..!
camera icon7
TN Assembly elections
Dulquer Salmaan news : ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್‌..!
IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?
camera icon10
IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?
MMTS Free Travel facts : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಎಂಎಂಟಿಎಸ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಗರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಎಂಎಂಟಿಎಸ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛಲದಿಂದ ಓದಿ 92% ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸಾನಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆ: ರೈಲ್ವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ (Railway Board) ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ..!

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ: ಎಂಎಂಟಿಎಸ್ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್​​? ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್​​? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ : ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೇನಾದರೂ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವಿರುವಂತೆ, ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

free travelfree travel in trainmmts free travelfree train travelHyderabad MMTS free travel

Trending News