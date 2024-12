Mohan babu attack on Journalist : ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೋಹನ್‌ ಬಾಬು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜಗಳ ಇದೀಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಡೆದಾಟ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಮೋಹನ್‌ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಮಂಚು ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಚು ಎಂಬ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಮೂವರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟ ಮೋಹನ್‌ಬಾಬು ಅವರು ಪುತ್ರ ಮನೋಜ್ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ..

ನಟ ಮನೋಜ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೋಹನ್‌ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪಣಹಗಿರಿ ಶೆರಿಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಧ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

#Hyderabad : #ManchuFamilyIssue

High Drama continued at the residence of actor #MohanBabu at #Jalpally on Tuesday night after his son #ManchuManoj (half brother of #ManchuVishnu) tried to enter the premises that his daughter was inside.

Bouncers of #ManchuMohanbabu who were… pic.twitter.com/lgEHK2Axrp

— Surya Reddy (@jsuryareddy) December 10, 2024