ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Bigg Boss 9: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಧಾನವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಆಟದ ಬದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ, ಗೌರವ್, ಶ್ರಷ್ಟಿ ವರ್ಮಾ, ನಿಖಿಲ್, ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಇದರಿಂದ ತೆಲುಗು ನಟರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರೇ ವಾರಕ್ಕೆ Bigg Bossನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ
ಇದರ ವಿರುದ್ಧ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ನರ್ಮದಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂಶು ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಸನ್ 9 ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಟ, ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶೋವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʻಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದ್ರುʼ : ಉದ್ಯಮದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸೀಸನ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗಳಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೋ ಮೇಲೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.