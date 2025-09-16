English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಾಯಿಯಾಗಲಿರುವ ತೆಲುಗು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್..!

Sonarika Bhadoria Pregnancy : ತೆಲುಗು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:10 PM IST
  • ತಾಯಿಯಾಗಲಿರುವ ತೆಲುಗು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
  • ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ

Sonarika Bhadoria Pregnancy : ನಟಿ ಸೋನಾರಿಕಾ ಭಡೋರಿಯಾ ಟಿವಿಯಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋನಾರಿಕಾ.. ಈಗ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾರಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2011 ರಲ್ಲಿ 'ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾತ್ ಮೇರಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಸೋನಾರಿಕಾ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ದೇವೋನ್ ಕೆ ದೇವ್ ಮಹಾದೇವ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾತ್ರವು ಸೋನಾರಿಕಾಗೆ ನಿಜವಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಂತರ ಸೋನಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಾರಿಕಾ ಭಡೋರಿಯಾ ಅವರು ಜಾದುಗಾಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.

ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪೀಡುನ್ನೋಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಮಲ್‌-ರಜನಿ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ..! ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತನನ್ನ

ಸೋನಾರಿಕಾ 2024 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಕಾಸ್ ಪರಾಶರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

 

 

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೋನಾರಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೋನಾರಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೋನಾರಿಕಾ ಭಡೋರಿಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 250 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನ ಹಠಾತ್ ಅಗಲಿಕೆ! ಶವಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಹಾರವೂ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..

