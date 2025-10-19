ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ನೈಟಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ

Jabardasth comedian: ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ “ಜಬರ್ದಸ್ತ್” ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಈ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಹಾಸ್ಯನಟರು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಮರಕ್ಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕುಮಾರ್. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ಶಂಷಾಬಾದ್ನವರು. ಅವರ ತಂದೆಗೆ 20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೇಗಂ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟಿ, ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಛತ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಶಂಷಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಈಗ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದರು. ನಟನಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯೇ “ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು” ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ‘ಜಬರ್ದಸ್ತ್’ ಹಾಸ್ಯ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.