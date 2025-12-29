English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Viral video: ಕೋಪವೋ.. ಅಭಿಮಾನವೋ.. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ! ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ

Viral video: ಕೋಪವೋ.. ಅಭಿಮಾನವೋ.. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ! ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ

Thalapathy vijay video Viral: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 29, 2025, 10:35 AM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
  • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
  • ತಕ್ಷಣ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

Viral video: ಕೋಪವೋ.. ಅಭಿಮಾನವೋ.. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ! ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ದಳಪತಿ

Thalapathy vijay video Viral: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಅವರು ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಕಾರು ಹತ್ತಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಪಂದನಾ, ಧೃವಂತ್‌ ಅಲ್ಲ.. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್

ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಂದು ಕೌಲಾಲಂಪುರದ ಬುಕಿಟ್ ಜಲೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಎಚ್ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' 2026 ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ vs ರಜನಿಕಾಂತ್! ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಘಟನೆಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ವಿಜಯ್ ಎದುರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

