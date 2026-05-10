Actress: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 7 ನಟರು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯವೇ.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮ ರಾವ್ ರಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಟರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವವರೇ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ.
ನಟಿ ಮನೋರಮಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಏಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಸಿ.ಎನ್. ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ನಟಿಸಿದರು. ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಹಲವಾರು ರಂಗ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಬೆ ವಾ ಮತ್ತು ಕಳಂಗರೈ ವಿಲಕ್ಕಂ ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ನಟಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉದಯ ಸೂರ್ಯನ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಅವರು ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೋಹಿನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓರೆ ರಥಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ನಟಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಏಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಮನೋರಮಾ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಸಿಗನ್ ಮತ್ತು ದೇವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಮನೋರಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.