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ವಿಜಯ್‌ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ!.. ದಳಪತಿ ದಂಪತಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ

Thalapathy Vijay Wife: ನಟ ದಳಪತಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 12, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:46 AM IST
ವಿಜಯ್‌ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ!.. ದಳಪತಿ ದಂಪತಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಜಯ್‌ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ!.. ದಳಪತಿ ದಂಪತಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ
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