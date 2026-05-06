Vijay Trisha Age Gap : ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ.
Vijay Trisha Age Gap : ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ವಲಯಗಳವರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವನ್ನು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವುದು ಈ ವದಂತಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೂನ್ 22, 1974 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸರು ಮಾಡಿದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ನಟನಾರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೇ 4, 1983 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆದರು. ನಟ ವಿಜಯ್ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ವದಂತಿಯ ಗೆಳತಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2004 ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬೇರೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. 'ಅಪ್ಪಾಡಿ ಪೋಡು' ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 'ತಿರುಪಾಚಿ' (2005), 'ಅಧಿ' (2006) ಮತ್ತು 'ಕುರುವಿ' (2008) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
