ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ vs ರಜನಿಕಾಂತ್! ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

Thalapathy Vijay vs Rajinikanth : ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಆಸ್ತಿ, ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:03 PM IST
Vijay vs Rajinikanth : ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಯಾರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ? ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ.?. ನೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 430 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ಗಿಂತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನನಾಯಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 275 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 200-230 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ 1975 ರಲ್ಲಿ 'ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೆ 170 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 1984 ರಲ್ಲಿ 'ವೆಟ್ರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1992 ರಲ್ಲಿ 'ನಾಲೈಯಾ ಥೀರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಮ್‌ಡಿಬಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ '2.0' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 675 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಲಿಯೋ' ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 618 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 2023 ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಜೈಲರ್' ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ತಲೈವರ್ 173' 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

