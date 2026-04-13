  • ಹೂವುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಬಾಂಬ್‌ ಅಂತ ಹೆದರಿ ಓಡಿದ ವಿಜಯ್‌.. ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಕಾಮಿಡಿ!

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:10 PM IST
  • ರೋಡ್‌ ಶೋ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜಯ್‌ ಓಡಿ ಹೋದರು
  • ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ವಿಜಯ್‌ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಾ?
  • ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರಾ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್?

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್ ಸಾಂಗ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌.. ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು?
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ!!
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನಿಂದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ನಂಟು..! ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಜೊತೆ ಇರುವ ಈಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
Thalapathy Vijay Viral Video: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಾನು..ನೀನು ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ಎಸೆದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಾಂಬ್‌ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.   

ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್‌ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್‌ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್‌ ತುಳಿಯುತ್ತ, ಕೈ ಬೀಸುತ್ತ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದು ತೀರ ಸನಿಹದಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಂಬ್‌ ಎಂದು ತಿಳಿದ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸೈಕಲ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್‌ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಬಂದು ವಿಜಯ್‌ ಅವರನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.    

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಹೋದಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಂತಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಕಾರ, ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಕೇಕೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಜಯ್‌ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತಮಿಳುನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 23 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

