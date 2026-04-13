Thalapathy Vijay Viral Video: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಾನು..ನೀನು ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ಎಸೆದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತ, ಕೈ ಬೀಸುತ್ತ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದು ತೀರ ಸನಿಹದಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಎಂದು ತಿಳಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹೋದಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಂತಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಕಾರ, ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಕೇಕೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತಮಿಳುನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Joseph’s fans are having orgasms by sharing first video but second one, the continuation is the one to check out.🤣🤣
He is so afraid and fearful. 😂😂
Why is he doing all these gimmicks when he is so afraid?
Anything for few votes. 🤷🏻♂️🤦🏻♂️ pic.twitter.com/vVA8kjMoU1
— Tathvam-asi (@tathvamasi6) April 12, 2026