ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ’

Thanks Appa novel: ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರೇಂದ್ರಬಾಬು ನಂಜೇಗೌಡ ರಚಿಸಿರುವ ‘ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ’ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ರೇಣುಕಾಂಬ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನೆ.ಲ. ನರೇಂದ್ರಬಾಬು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಇ. ಸುಧೀಂದ್ರ, ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕ ಸುಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪವಿತ್ರಾ ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲೇಖಕರ ತಂದೆ ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವೀರೇಂದ್ರಬಾಬು ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯದ್ದು ಎಂದರು. 92 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನೆ.ಲ. ನರೇಂದ್ರಬಾಬು ಅವರು, ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡಿದವು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಎಸ್.ಇ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ‘ಭಾವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರಾ ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಪ್ಪನ ಕುರಿತ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಹೌಸ್’ ವತಿಯಿಂದ 2026ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ‘ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಹೌಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು 8217215195 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ‘ಹಾಯ್’ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಧಿಕಾರದ ಶಿಖರಕ್ಕೆರಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು?