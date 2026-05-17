Thara sutaria on yash toxic movie: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ವಿಳಂವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿನಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರದ ಘೋಷಣೆಗೆ ನಾಯಕಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ ಯಶ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ವಿಳಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಮೂಲತಃ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 4 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಯಶ್ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ."ನಾನು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ನನ್ನದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ" ಎಂದು ತಾರಾ ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಚಿತ್ರ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ."
"ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎದುರು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಕಾಕಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯವೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ -ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಘದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದವು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
