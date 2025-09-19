English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ಸುಂದರಿ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ನಾಯಕಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ 10 ರೂ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್; ಯಾರಿವರು?

Jayaprada: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಟಾಪ್ ನಟಿ. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಗುರಿತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಈಕೆ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 19, 2025, 01:13 PM IST
  • 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಜಯಪ್ರದಾ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರು.
  • ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು.

Trending Photos

ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
camera icon5
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
camera icon6
female and male snakes
ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು
ಆ ಸುಂದರಿ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ನಾಯಕಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ 10 ರೂ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್; ಯಾರಿವರು?

Actress Jayaprada: ಜಯಪ್ರದಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು  ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ 14ನೇ ವರ್ಷ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರದಾ 14ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ. ಅದೂ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರೆದುರು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಯಪ್ರದಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ನಿಜವೇ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!

ಜಯಪ್ರದಾ 1976ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೋಸಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಭೂಮಿ ಕೋಸಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ನಂತರ ಸರಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಜಯಪ್ರದಾ ಬಲು ಬೇಗ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲೆಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು. ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಕೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೇಟ್

ಜಯಪ್ರದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಷ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್, ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ ರಾಜು, ಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ ಹಸನ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರ ಮೇರುನಟರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚಿದ ಜಯಪ್ರದಾ ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಹೊರಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿವಾದಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಇವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

JayapradaActress JayapradaJayaprada LifeJayaprada Life JourneyJayaprada remuneration

Trending News