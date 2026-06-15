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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಚನ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿ!.. ಈ‌ ಸಲ ಮಸ್ತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಫಿಕ್ಸ್

Bigg boss: ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೀಘದ್ರದಲ್ಲೆ ಹೊಸದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 15, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:51 AM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಚನ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿ!.. ಈ‌ ಸಲ ಮಸ್ತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಫಿಕ್ಸ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಚನ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿ!.. ಈ‌ ಸಲ ಮಸ್ತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಫಿಕ್ಸ್
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