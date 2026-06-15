Bigg boss: ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೀಸನ್ 10 (ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10) ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ 'ದಶಾವತಾರಂ' ಎಂಬ ನವೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಬಾರಿ ಆಟವು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ವರ್ಷಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಅದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವರ್ಷಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಲ್ಕರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ಹಿಂದೆ, ನನಗೆ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದಲೂ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆಗ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿರೂಪಕಿ ವರ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಲ್ಕರಿ." ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೂಡ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಶ್ರಾವಣ ಸಮೀರಲು' ಮತ್ತು 'ಮಂಗಮ್ಮ ಗರಿ ಮನವರಲು' ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ರೋಜಾ' ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಎಸ್ಎಂಎಸ್', 'ಕಿಕ್ 2' ಮತ್ತು 'ಕಾಂಚನ 3' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
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