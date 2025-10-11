100 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದೆ..!

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ತೇರಸ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಐದು ದಿನಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಧನ್ತೇರಸ್ನ್ನು ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.2025ರಲ್ಲಿ ಧನ್ತೇರಸ್ನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಶನಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:18ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:51ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಉದಯತಿಥಿಯ ಮಹತ್ವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು
ಧನ್ತೇರಸ್ನಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಧನ್ತೇರಸ್ನಂದು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳು:
- ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು:
ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ನಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು 13 ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
- ಪೊರಕೆ:
ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ನಂದು ಹೊಸ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು:
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ನಂದು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು:
ಧನ್ತೇರಸ್ ನಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದೂ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ:
ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪವಾಡಕಾರಿ ವಸ್ತುವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ನಂದು 11 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.ಧನ್ತೇರಸ್ನ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರಲಿ!
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.