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ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಗಾಡಿ ಇದೆ

 Jwalamukhi movie Annavru vehicle is now fully viral: ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಗಾಡಿ ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:20 PM IST
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಗಾಡಿ ಇದೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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