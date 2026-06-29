/ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಗಾಡಿ ಇದೆ

Jwalamukhi movie vehicle: ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾ 1985 ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಟಿಸಿರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾ 1985ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬಳಸಿದ ಗಾಡಿ ಈಗ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟುವಿಲರ್ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಕುಮರೇಶ್ ಅನ್ನೋವ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 1985 ಕುಮರೇಶ್ ಅವರ ಗಾಡಿಯನ್ನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಓಡಿಸಿದ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಕುಮರೇಶ್ ಅವರ ಮಗ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
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ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚೆರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾ
1985ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ (1985) ಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿನಿರ್ದೇಶನ: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್.ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು: ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಗಾಯತ್ರಿ, ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು.ಕಥೆ: ಇದು ಸಾಹಿತಿ ವಿಜಯ ಸಸನೂರು ಅವರ 'ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ "ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್" (Official Secrets Act) ಮತ್ತು "ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್" (Antiquities Act) ಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 1985ರ 'ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಝಲಕ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ.