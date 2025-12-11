English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಡೆವಿಲ್‌ ಡೆವಿಲ್‌..ಎಲ್ಲೆಲೂ ಡೆವಿಲ್‌ದೆ ದರ್ಬಾರ್‌..ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆ..ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿತರಣೆ

D boss fans social works: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ "ಡೆವಿಲ್‌" ಸಿನಿಮಾದ ದರ್ಬಾರ್‌ ಜೋರಾಗಿದೆ..ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಡೆವಿಲ್‌ ಡೆವಿಲ್‌ ಡೆವಿಲ್‌...ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಡೆವಿಲ್‌ದೇ ಹವಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 11, 2025, 11:54 AM IST
  • ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಸನ 52 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್
  • ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತ
  • ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

D boss fans social works:  ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ "ಡೆವಿಲ್‌" ಸಿನಿಮಾದ ದರ್ಬಾರ್‌ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  ಒಂದು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ದರ್ಶನ್‌ ಬದಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅವರೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಅತ್ತಬೆಲೆಯ ಗೌರಿಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್‌ ದರ್ಬಾರ್‌ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ 52 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್‌ ಡೆವಿಲ್‌ ಎಂದು ಹರ್ಷಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೆವಿಲ್ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ʼಡಿ ಬಾಸ್ʼ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ಪಡೆದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.   

ಇನ್ನು, ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖುಷಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಕುಗ್ಗದೇ.. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಾದ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಅಭಿನಯನದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೊದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ವಿತರಿಸಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

The devil film̧ fan craze ̧ D boss fans social worksDarshanDevil movie review

