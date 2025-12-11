D boss fans social works: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ "ಡೆವಿಲ್" ಸಿನಿಮಾದ ದರ್ಬಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ದರ್ಶನ್ ಬದಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಅತ್ತಬೆಲೆಯ ಗೌರಿಶಂಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ 52 ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್ ಡೆವಿಲ್ ಎಂದು ಹರ್ಷಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೆವಿಲ್ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ʼಡಿ ಬಾಸ್ʼ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ಪಡೆದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖುಷಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಕುಗ್ಗದೇ.. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಾದ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯನದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೊದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ವಿತರಿಸಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
