  • ಶುರುವಾಯ್ತು ಡೆವಿಲ್‌ ಅಬ್ಬರ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡಿಬಾಸ್‌ ಹವಾ.. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 11, 2025, 08:58 AM IST
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ
  • ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

The Devil kannada movie review : ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿ ಬಾಸ್‌  ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಹು ದಿನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ತೆರೆಕಂಡ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 

ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರಡಕಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭಾರೀ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಸಂದೇಶ

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್–ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ರೋಜರ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಮೊದಲಾದ ಕಲಾವಿದರು ಗಣನೀಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್. ರಾಜ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ತುಂಬಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಜೈಮಾತಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದಿ ಡೆವಿಲ್, ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲ — ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿತರಕರು ಸುಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ತೆರೆಯಿಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ತಂದಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಹಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

“ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಟ್ಟುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಥೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿನಿರಸಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ, ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
 

