  • ಡೆವಿಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ..ಡೈಲಾಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೌಂಟರ್

The devil official trailer out : ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ "ದಿ ಡೆವಿಲ್‌" ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 5, 2025, 02:28 PM IST
  • ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ..ಗೊತ್ತಾ
  • ನಾಳೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು
  • ಟ್ರೈಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿದ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ

The devil official trailer out: ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್​​ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಡಕ್ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಎದುರು ಕಾಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಯೂಸ್​ ಮೀ ಪಿಸಿ..ಚೂರು AC ಹಾಕಮ್ಮ..ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆ ಅಂತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ  ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ದರ್ಶನ್ ಪಾತ್ರದ ಝೆಲಕ್ ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್​ನ​ಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್‌ ಇದೆ. ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಡೈಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ 
ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ʻದಿ ಡೆವಿಲ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಲುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು.ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್​​ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಖತ್‌ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೈಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

