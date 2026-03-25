Varanasi movie in Mahesh Babu, SS Rajamouli: ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮೇನ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇರುವ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಗಿಂತ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ A&M ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಿಹಿರಾ ವಿಷುಯಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರ ಅನಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ-ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ವರ್ಚುವಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ನಾವು ಡೆಮೊ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
