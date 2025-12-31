English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆಯಾ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2'? ಮುಂದುವರೆದ ಕಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿವಾದ

2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:19 PM IST
  • ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ
  • ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆಯಾ ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’? ಮುಂದುವರೆದ ಕಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿವಾದ

the kerala story 2 : 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ? ರಾಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸುದೀಪ್ತೋ ಸೇನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಕಥೆ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾಳ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಳಿಸಿದೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅದಿದ್ಯಾಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಳು?

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊರಬರದಂತೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಪುಲ್ ಅಮೃತ್‌ಲಾಲ್ ಶಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂದು ವಿಶೇಷ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 3’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆ ಈ ಭಾಗವೂ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಕಥೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಕರತೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

