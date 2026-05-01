The Kerala Story 2 OTT Release: ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರವು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 1' ನಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ವೀಕ್ಷಕರು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಮೇ 8 ರಂದು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಲನಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರವು ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಸಹ ಹತ್ತಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿತು. ಇದು 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ‘ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ’ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ‘’ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಚಿತ್ರವು ಈಗ ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ 8 ರಂದು ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇ 1 ರಂದು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾ ಗುಪ್ತಾ, ಅದಿತಿ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಓಜಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ೧ ಚಿತ್ರ ₹300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ *ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2* ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಮೂವರು ಯುವ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸುರೇಖಾ (ಉಲ್ಕಾ ಗುಪ್ತಾ), ದಿವ್ಯಾ (ಅದಿತಿ ಭಾಟಿಯಾ) ಮತ್ತು ನೇಹಾ (ಐಶ್ವರ್ಯ ಓಜಾ). ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮೂಲದ ಸುರೇಖಾ, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಲೀಂ (ಸುಮಿತ್ ಗಹ್ಲಾವತ್) ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಿವ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಶೀದ್ (ಯುಕ್ತಂ) ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೇಹಾ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅವರ ಜೀವನವು ಊಹಿಸಲಾಗದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನರಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ದಂಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಜೀವಂತ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೇ? ಅವರ ಜೀವನ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.