ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ... ಪತ್ನಿಗೆ 380 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

Film industry most expensive divorce: ಇದುವರೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ? 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:14 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ
  • ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಿದ ನಟರು
  • ಪತ್ನಿಗೆ 380 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ... ಪತ್ನಿಗೆ 380 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

Celebrity Divorces : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ - ಸುಸ್ಸಾನೆ ಖಾನ್ :

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಸುಸ್ಸಾನೆ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಸುಸ್ಸಾನೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಹೃತಿಕ್ 380 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿದೆ.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ - ರೀನಾ ದತ್ತ :

ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರೀನಾ ದತ್ತ 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೀರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ರೀನಾ ನಂತರ ಆಮೀರ್ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು.

ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ - ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ :

ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಸಂಜಯ್ ಕರಿಷ್ಮಾಗೆ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು.

ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ - ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ : 

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು 2004 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಸೈಫ್ ಅಮೃತಾಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ - ಅಧುನಾ ಭವಾನಿ : 

2017 ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಅಧುನಾ ಭವಾನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಧುನಾಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಫರ್ಹಾನ್ ಶಿವಾನಿ ದಂಡೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ - ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ : 

ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಲೈಕಾ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದರು.

