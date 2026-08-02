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SIIMA 2026: ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಶೋ SIIMA 2026! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

SIIMA 2026 Updates: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವಾದ 'ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' (SIIMA 2026) ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:24 PM IST
SIIMA 2026: ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಶೋ SIIMA 2026! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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