ಅಂದುಕೊಂಡಂತಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಸ್‌.. ನಟಿಗೆ ಇಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಸಹ ಕೊಟ್ರಂತೆ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್‌

Riddhi on Prabhas : ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ "ರಾಜಾಸಾಬ್". ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ಇವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೊಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ರಿದ್ದಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು..? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅದು ತಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.