ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ‘ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ’: ಫೆಬ್ರವರಿ 27ಕ್ಕೆ ಅಶೋಕನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಇದಕ್ಕೆ 'U/A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ‘ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಗೌರಿ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ‘ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ’ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗೀತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಶಯವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳುವ ನಾಯಕನ ಹೋರಾಟವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುವಕನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದು, ಮನು ಶೆಡ್ಗಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದ್ ಟಿ.ಕೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಲವಿತ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.