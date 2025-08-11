Sunil Shetty birthday
: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರ ತಂದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸಾಕಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸುನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂದು ತಮ್ಮ 64ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಣ್ಣಾ ಅಂದರೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2013ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಶೋ ರೂಂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಟ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಎಂಬ ಬೊಟಿಕ್ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೆಂಚರ್ S 2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಯನಟ ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಳಿದ್ದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರುʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಅದನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಕೂಡ ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಸುನಿಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ 6 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವವಾಗುತ್ತವೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ 1943ರಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ವರ್ಲಿಯ ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ನಟ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸುನಿಲ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 1992ರಲ್ಲಿ 'ಬಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುನಿಲ್ 'ವಕ್ತ್ ಹಮಾರಾ ಹೈ' (1993), 'ಪಹಚಾನ್' (1993), 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' (1994), 'ಮೊಹ್ರಾ' (1994), 'ಗೋಪಿ ಕಿಶನ್' (1994) ಮತ್ತು 'ಕೃಷ್ಣ' (1996) ನಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ', 'ಧಡ್ಕನ್', 'ಯೇ ತೇರಾ ಘರ್ ಯೇ ಮೇರಾ ಘರ್' ಮತ್ತು 'ಫಿರ್ ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಸೇರಿವೆ. ಸುನಿಲ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೂ, 2001ರಲ್ಲಿ 'ಧಡ್ಕನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.