Sai Pallavi and Sreeleela: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ನಟರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆಯಿಂದ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಸ್, ಧಮಾಕಾ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರ್ ಖಾರಮ್ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಟಿಬಿಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (FMGE) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಇವರು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ, ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ತನಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ಅದೇ ಶಿಸ್ತು ತನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮೋಹನ್ ಅಗಾಶೆ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು. ಅವರು ಪುಣೆಯ ಬಿ.ಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಅಗಾಶೆ, ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಯಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಯಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಅರ್ಹ ದಂತವೈದ್ಯರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೊಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದಂತವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಗಾಯಕ, ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅದಿತಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಅದಿತಿ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಜೊತೆ ವಿರುಮನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ಮಾವೀರನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.