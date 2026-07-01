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ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ.. ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಾದರೂ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೆವೆಲ್‌ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ..!

ಮಿಯಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಅರ್ಹ ದಂತವೈದ್ಯರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೊಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 01, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:09 PM IST
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ.. ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಾದರೂ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೆವೆಲ್‌ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ..!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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