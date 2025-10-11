English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

58 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌.. ಯಂಗ್‌ ನಟಿಯರಿಗೆ ಟಫ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  • ಕಣ್ಣು ಕೊರೈಸುವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನದಿಯಾ
  • ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್

58 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌.. ಯಂಗ್‌ ನಟಿಯರಿಗೆ ಟಫ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Actress Nadhiya: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಸುಂದರಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಾಯಕಿಯರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನಾ, ಸಿಮ್ರಾನ್, ಸಂಗೀತಾ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಈಗ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊರೈಸುವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕಿ ನದಿಯಾ. ಈಗ ಅವರು ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರೆಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಂತ್ಯ! ಫೇಮಸ್‌ ಆಂಕರ್‌ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ನದಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 1966ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಜರೀನಾ ಮೊಯ್ದು. ಅವರು 1984ರಲ್ಲಿ ʼನೆಕ್ಕೆತ ದೂರತು ಕಣ್ಣುಮ್ ನಟ್ಟುʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಿನಿಯಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ 1988ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ರಮೇಶ್ ನಟಿಸಿದ ʼಬಜಾರ್ ರೌಡಿʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ʼಇಂದಿರಾ ಡೊಂಗಲುʼ ಮತ್ತು ʼಓ ಪಾತ್ರ ಕೋಡುʼ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು.

ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನದಿಯಾ 1988ರಲ್ಲಿ ಸಿರೀಶ್ ಗಾಡ್ಬ್ಲೇ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಳಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೂ ತೊರೆದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನದಿಯಾ 2000ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕುಮಾರನ್ ಅವರ ʼಸನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ಮಿರ್ಚಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 58 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾ ಅವರ ಜಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹೊಸ ಕನಸು 'ದಿಲ್ಮಾರ್' ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬೆಂಬಲ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

